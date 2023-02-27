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2023-02-27
ЗСУ достроково і остаточно демобілізували ще 560 росіян: Генштаб повіомив втрати ворога
За добу в росіян поменшало й військової техніки.
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Розпочалася 369 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, за понад рік війни представники країни-терористки втратили:
- особового складу – близько 148690 (+560) одиниць;
- танків – 3385 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 6621 (+6) од.;
- артилерійських систем – 2380 (+0) од.;
- РСЗВ – 475 (+0) од.;
- засобів ППО – 247 (+0) од.;
- літаків – 300 (+1) од.;
- гелікоптерів – 288 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11) од.;
- крилатих ракет – 873 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од.;
- спеціальної техніки – 230 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додав Генштаб.
Юлія Москаленко, ZN.ua