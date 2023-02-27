ЗСУ достроково і остаточно демобілізували ще 560 росіян: Генштаб повіомив втрати ворога

За добу в росіян поменшало й військової техніки.

ЗСУ достроково і остаточно демобілізували ще 560 росіян: Генштаб повіомив втрати ворога
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Розпочалася 369 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 27 лютого.

Так, за понад рік війни представники країни-терористки втратили:

  • особового складу – близько 148690 (+560) одиниць;
  • танків – 3385 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 6621 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 2380 (+0) од.;
  • РСЗВ – 475 (+0) од.;
  • засобів ППО – 247 (+0) од.;
  • літаків – 300 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 288 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11) од.;
  • крилатих ракет – 873 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од.;
  • спеціальної техніки – 230 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додав Генштаб.





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