ЗСУ достроково і остаточно демобілізували ще 560 росіян: Генштаб повіомив втрати ворога

Розпочалася 369 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 27 лютого.

Так, за понад рік війни представники країни-терористки втратили:

особового складу – близько 148690 (+560) одиниць;

танків – 3385 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 6621 (+6) од.;

артилерійських систем – 2380 (+0) од.;

РСЗВ – 475 (+0) од.;

засобів ППО – 247 (+0) од.;

літаків – 300 (+1) од.;

гелікоптерів – 288 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11) од.;

крилатих ракет – 873 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од.;

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додав Генштаб.