Вночі ворог вдарив по Запоріжжю ракетами С-300

Є руйнування, на цей раз без жертв.

Вночі ворог вдарив по Запоріжжю ракетами С-300
Прильоти ракет на Запоріжжя наразі, на жаль – явище систематичне
© Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Як виявилось, сьогоднішні нічні вибухи, які чули жителі Запоріжжя, були наслідками ракетної атаки ворога з застосуванням горезвісних C-300. Про деталі атаки повідомляє Запорізька ОВА. Заступник мера міста зазначив, що є руйнування. Люди не постраждали.

"Ніч для обласного центру була гучною - ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя", - йдеться у дописі ОВА.

В.о. міського голови Анатолій Куртєв зазначив, що зафіксовано два прильоти на об‘єкт цивільної нежитлової інфраструктури, інформує ZN.ua.

Є інформація також, що дин із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

НА час атаки в місті, як і ще в цілій низці областей була повітряна тривога.


Оксана Коваль, ZN.ua





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