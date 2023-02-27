Новостей.COM ⇒
2023-02-27
Вночі ворог вдарив по Запоріжжю ракетами С-300
Є руйнування, на цей раз без жертв.
Прильоти ракет на Запоріжжя наразі, на жаль – явище систематичне
Як виявилось, сьогоднішні нічні вибухи, які чули жителі Запоріжжя, були наслідками ракетної атаки ворога з застосуванням горезвісних C-300. Про деталі атаки
"Ніч для обласного центру була гучною - ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя", - йдеться у дописі ОВА.
В.о. міського голови Анатолій Куртєв
Є інформація також, що дин із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.
НА час атаки в місті, як і ще в цілій низці областей була повітряна тривога.
Оксана Коваль, ZN.ua