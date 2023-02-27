Вночі ворог вдарив по Запоріжжю ракетами С-300

Як виявилось, сьогоднішні нічні вибухи, які чули жителі Запоріжжя, були наслідками ракетної атаки ворога з застосуванням горезвісних C-300. Про деталі атаки повідомляє Запорізька ОВА. Заступник мера міста зазначив, що є руйнування. Люди не постраждали.

"Ніч для обласного центру була гучною - ворог знову застосував ракети С-300 проти мирного Запоріжжя", - йдеться у дописі ОВА.

В.о. міського голови Анатолій Куртєв зазначив , що зафіксовано два прильоти на об‘єкт цивільної нежитлової інфраструктури, інформує ZN.ua .

Є інформація також, що дин із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

НА час атаки в місті, як і ще в цілій низці областей була повітряна тривога.