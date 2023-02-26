Росіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – Генштаб

Також ворог боїться деокупації вкрадених у України територій Донбасу, інформує ZN.ua.

Росіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – Генштаб
© Maxar Technologies

Російські загарбники бояться, що українські військові прийдуть деокуповувати Крим, тому нарощують оборону півострова, повідомив Генштаб ЗСУ. Деокупації також бояться і прибічники окупантів на Донбасі.

«Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, через побоювання деокупації українських територій, «міський прокурор» Горлівки Донецької області склав повноваження. Він готується евакуюватися до Росії.





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – ГенштабРосіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – Генштаб
На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — ГенштабНа окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб
Зеленський про покарання Росії: "Держави бояться створювати трибунали. Потрібні політична воля, об'єднання"Зеленський про покарання Росії: "Держави бояться створювати трибунали. Потрібні політична воля, об'єднання"
Росія залучає більше військових до війни проти України – ГенштабРосія залучає більше військових до війни проти України – Генштаб
На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – ГенштабНа Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб
У МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війніУ МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війні
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
До Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску БПЛА – ГенштабДо Луганська приїхала нова група іранських інструкторів із запуску БПЛА – Генштаб
США підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – НуландСША підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – Нуланд
Кримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій РустемовКримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій Рустемов
Последние новости
Подгружаем последние новости