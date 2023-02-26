Росіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – Генштаб

Російські загарбники бояться, що українські військові прийдуть деокуповувати Крим, тому нарощують оборону півострова, повідомив Генштаб ЗСУ. Деокупації також бояться і прибічники окупантів на Донбасі.

«Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, через побоювання деокупації українських територій, «міський прокурор» Горлівки Донецької області склав повноваження. Він готується евакуюватися до Росії.