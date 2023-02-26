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2023-02-26
Росіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – Генштаб
Також ворог боїться деокупації вкрадених у України територій Донбасу, інформує
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Російські загарбники бояться, що українські військові прийдуть деокуповувати Крим, тому нарощують оборону півострова,
«Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт», – йдеться у повідомленні.
Також за даними Генштабу, через побоювання деокупації українських територій, «міський прокурор» Горлівки Донецької області склав повноваження. Він готується евакуюватися до Росії.
Юлія Москаленко, ZN.ua