Російські війська відчувають дефіцит техніки — Череватий

Війська РФ на фронті відчувають дефіцит техніки, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі 24 каналу.

"Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані", - наголосив Череватий.