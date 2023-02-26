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2023-02-26
Російські війська відчувають дефіцит техніки — Череватий
Українські захисники продовжують знищувати техніку ворогу, інформує
Війська РФ на фронті відчувають дефіцит техніки, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі
"Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані", - наголосив Череватий.
За його словами, в окупантів з'являються БМП-1, які були зняті з озброєння армії РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua