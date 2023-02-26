Російські війська відчувають дефіцит техніки — Череватий

Українські захисники продовжують знищувати техніку ворогу, інформує ZN.ua.

Російські війська відчувають дефіцит техніки — Череватий

Війська РФ на фронті відчувають дефіцит техніки, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі 24 каналу.

"Також, у них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані", - наголосив Череватий.

За його словами, в окупантів з'являються БМП-1, які були зняті з озброєння армії РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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