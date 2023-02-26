Молдова закликала Росію залишити територію країни

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відповіло на заяви Росії про провокації, що нібито готуються, з боку України в Придністров'ї. У відомстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та спрямована на маніпулювання громадською думкою. Як йдеться у офіційному повідомленні МЗС , наразі ситуація з безпекою в регіоні є стабільною.

При цьому в МЗС вкотре наголосили на тому, що розглядають лише мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту та нагадали Росії, що та має вивести свої війська з території країни.

«Вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови», — йдеться у повідомленні.

Раніше МЗС Росії заявило про підготовку військових провокацій з боку України в Придністров'ї. Там вважають, що українські військові імітуватимуть дії російської армії. Влада Молдови, так само, як і представник Офісу українського президента, такі наміри відкинули.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров'ї операції під чужим прапором.

У Міноборони Молдови заявили, що наразі немає прямих загроз воєнній безпеці Молдови, а поширювана неправдива інформація покликана викликати паніку в людей по обидва боки Дністра.