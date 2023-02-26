У ЗСУ заявили, що серед окупантів паніка через вибухи на складах із боєприпасами в Маріуполі

Це підштовхує війська РФ до переміщення складів.

У ЗСУ заявили, що серед окупантів паніка через вибухи на складах із боєприпасами в Маріуполі
© Минобороны РоSSии/t.me

Серед російських військових у Маріуполі паніка через вибухи на складах із боєприпасами та паливом, заявив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо здивований "бавовною", яка відбувається на тому напрямку. У Маріуполі вже облаштовані були склади і палива, і техніки, і боєприпасів. Саме тому було прийняте рішення про роботу, яка там зараз проводиться", - наголосив Дмитрашківський.

За його словами, окупанти панікують через те, що тепер їхні склади та місця базування можуть бути уражені ЗСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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