У ЗСУ заявили, що серед окупантів паніка через вибухи на складах із боєприпасами в Маріуполі

Серед російських військових у Маріуполі паніка через вибухи на складах із боєприпасами та паливом, заявив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо здивований "бавовною", яка відбувається на тому напрямку. У Маріуполі вже облаштовані були склади і палива, і техніки, і боєприпасів. Саме тому було прийняте рішення про роботу, яка там зараз проводиться", - наголосив Дмитрашківський.

За його словами, окупанти панікують через те, що тепер їхні склади та місця базування можуть бути уражені ЗСУ.