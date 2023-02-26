Незнання англійської мови і не лише: які перешкоди стоять на шляху передачі F-16 Україні

Для того, щоб Україна отримала сучасні літаки F-16, є дуже багато умов.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний.

"Не хочу ніяким чином сказати щось погане про наших льотчиків - вони Герої. Але в армії дуже мало людей, які добре знають англійську мову.

Уявіть собі, що ви не знаєте англійську мову, а до вас приходить льотчик-винищувач країни НАТО і починає розказувати вам про якісь глибокі технічні подробиці літака, бою. А ви повинні це розуміти дуже тонко! Просто сидіти з перекладачем, який не є льотчиком - це теж проблема.

Друга проблема - це інфраструктура. У нас наразі нема жодного аеродрому, з якого F-16 міг би злетіти. Це аеродроми радянської доби, які розраховані під радянські літаки. F-16 - дуже капризні до зльотної полоси. В нас нема жодного заправщика, який би міг заправити це.

Крім того, самі F-16 воювать не можуть. До них у комплекті потрібні спеціальні літаки-радари, яки займаються розвідкою і дають підказки винищувачам.

Це все треба інтегрувати в нашу систему ППО. І просто взяти і передати не вийде. Передати - легше за все, але чи зможемо ми їх використовувати. Наприклад, будуть стояти літаки десь у Львові і чекати незрозуміло чого.

Тому всі ці домашні завдання треба виконати, а після того будуть літаки. Літак четвертого покоління - дуже сучасний і дуже розумний", - каже Павло Нарожний.