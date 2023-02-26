В Німеччині розкритикували "мирний план" Китаю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні, повідомляє Welt.

«З моєї точки зору, у документі немає чіткого рядка, який би говорив: російські війська повинні вийти з України», — сказав канцлер під час свого візиту до Індії в суботу, коментуючи опублікований напередодні документ з 12 пунктів «мирного плану» від Китаю.

Шольц назвав надзвичайно правильним засудження використання ядерної зброї, про що він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Безперечним є те, що «диктованого миру по-російськи» бути не може. Президент Росії Владімір Путін повинен це зрозуміти», — наголосив він.

План Китаю розкритикував на зустрічі міністрів фінансів G-20 і Крістіан Лінднер. Передусім через те, що в документі не йдеться про засудження нападу Росію на Україну.