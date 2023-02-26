В Німеччині розкритикували "мирний план" Китаю
Про незгоду з позицією Пекіну заявили канцлер та міністр фінансів, інформує
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні,
«З моєї точки зору, у документі немає чіткого рядка, який би говорив: російські війська повинні вийти з України», — сказав канцлер під час свого візиту до Індії в суботу, коментуючи опублікований напередодні документ з 12 пунктів «мирного плану» від Китаю.
Шольц назвав надзвичайно правильним засудження використання ядерної зброї, про що він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
«Безперечним є те, що «диктованого миру по-російськи» бути не може. Президент Росії Владімір Путін повинен це зрозуміти», — наголосив він.
План Китаю розкритикував на зустрічі міністрів фінансів G-20 і Крістіан Лінднер. Передусім через те, що в документі не йдеться про засудження нападу Росію на Україну.
«Ми разом засуджуємо напад Росії на Україну. Ми у цьому єдині всі, окрім, хіба що, неоднозначної позиції представника Китаю», — заявив Лінднер, додавши, що хоча Китай і зробив крок назад, однак Бразилія, наприклад, має більш чітку позицію.