В Німеччині розкритикували "мирний план" Китаю

Про незгоду з позицією Пекіну заявили канцлер та міністр фінансів, інформує ZN.ua.

В Німеччині розкритикували
© © European Council

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо миру в Україні, повідомляє Welt.

«З моєї точки зору, у документі немає чіткого рядка, який би говорив: російські війська повинні вийти з України», — сказав канцлер під час свого візиту до Індії в суботу, коментуючи опублікований напередодні документ з 12 пунктів «мирного плану» від Китаю.

Шольц назвав надзвичайно правильним засудження використання ядерної зброї, про що він мав предметну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Безперечним є те, що «диктованого миру по-російськи» бути не може. Президент Росії Владімір Путін повинен це зрозуміти», — наголосив він.

План Китаю розкритикував на зустрічі міністрів фінансів G-20 і Крістіан Лінднер. Передусім через те, що в документі не йдеться про засудження нападу Росію на Україну.

«Ми разом засуджуємо напад Росії на Україну. Ми у цьому єдині всі, окрім, хіба що, неоднозначної позиції представника Китаю», — заявив Лінднер, додавши, що хоча Китай і зробив крок назад, однак Бразилія, наприклад, має більш чітку позицію.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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