Очільник МЗС Латвії наполягає на збільшенні військової допомоги Україні

Едгар Ринкевичс переконаний, що наша держава може перемогти на полі бою, інформує ZN.ua.

Очільник МЗС Латвії наполягає на збільшенні військової допомоги Україні
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України заявив, що українська держава вистоїть і зможе перемогти, але Захід має посилити підтримку. Про це він написав у своєму Twitter.

"Рік тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України, багато хто сумнівався, чи вистоять українці. Вони вистояли, їхня моральна перемога велика. Сьогодні багато хто запитує, чи може Україна перемогти у військовому плані. Відповідь - так, і ми повинні надіслати більше зброї, більше допомоги. Ruzzia delenda est", – зазначив глава МЗС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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