Очільник МЗС Латвії наполягає на збільшенні військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України заявив, що українська держава вистоїть і зможе перемогти, але Захід має посилити підтримку. Про це він написав у своєму Twitter .

"Рік тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України, багато хто сумнівався, чи вистоять українці. Вони вистояли, їхня моральна перемога велика. Сьогодні багато хто запитує, чи може Україна перемогти у військовому плані. Відповідь - так, і ми повинні надіслати більше зброї, більше допомоги. Ruzzia delenda est", – зазначив глава МЗС.