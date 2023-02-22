Президентка Молдови Мая Санду зустрілася у Варшаві з Анджеєм Дудою

Президентка Молдови Мая Санду у столиці Польщі зустрілася із президентом Анджеєм Дудою. На тлі зростаючої напруги і чуток про бажання Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові, сторони обговорили питання безпеки. Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Дуда зазначив, що Польща підтримує зусилля Молдови щодо приєднання до європейської та трансатлантичної спільноти.