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2023-02-22
Президентка Молдови Мая Санду зустрілася у Варшаві з Анджеєм Дудою
Лідери країн обговорили потенційну небезпеку з боку РФ, інформує
© twitter.com/prezydentpl
Президентка Молдови Мая Санду у столиці Польщі зустрілася із президентом Анджеєм Дудою. На тлі зростаючої напруги і чуток про бажання Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові, сторони обговорили питання безпеки. Про це
Дуда зазначив, що Польща підтримує зусилля Молдови щодо приєднання до європейської та трансатлантичної спільноти.
Михайло Яровенко, ZN.ua