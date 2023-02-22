Росія може вичерпати всі запаси іранських дронів-камікадзе - Bloomberg
За останні 10 днів Москва почала значно рідше використовувати БПЛА іранського виробництва, інформує
У Росії закінчуються запаси дронів-камікадзе іранського виробництва. За
У матеріалі йдеться, що до цього десятки БПЛА регулярно використовувалися в атаках РФ проти української енергетичної інфраструктури, хоча більшість із них збивали сили української протиповітряної оборони. За інформацією, озвученою українським керівництвом, у грудні Росія отримала 250 замовлених в Ірану безпілотників.
Агентство пише, що Росія завжди працює над тим, щоб отримати більше БПЛА, а також інші військові постачання з Ірану та інших країн. Скорочення постачання відбувається у міру наближення до річниці війни, а бойові дії на Сході України дуже застопорилися. Тому РФ все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критично важливу інфраструктуру по всій країні.
Bloomberg пише, що нинішнє затишшя може бути пов'язане із прагненням РФ накопичити запаси для майбутніх атак.