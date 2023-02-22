Росія може вичерпати всі запаси іранських дронів-камікадзе - Bloomberg

У Росії закінчуються запаси дронів-камікадзе іранського виробництва. За інформацією агентства Bloomberg, за останні 10 днів їхнє використання проти України значно скоротилося.

У матеріалі йдеться, що до цього десятки БПЛА регулярно використовувалися в атаках РФ проти української енергетичної інфраструктури, хоча більшість із них збивали сили української протиповітряної оборони. За інформацією, озвученою українським керівництвом, у грудні Росія отримала 250 замовлених в Ірану безпілотників.

Агентство пише, що Росія завжди працює над тим, щоб отримати більше БПЛА, а також інші військові постачання з Ірану та інших країн. Скорочення постачання відбувається у міру наближення до річниці війни, а бойові дії на Сході України дуже застопорилися. Тому РФ все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критично важливу інфраструктуру по всій країні.