Росія може вичерпати всі запаси іранських дронів-камікадзе - Bloomberg

За останні 10 днів Москва почала значно рідше використовувати БПЛА іранського виробництва, інформує ZN.ua.

У Росії закінчуються запаси дронів-камікадзе іранського виробництва. За інформацією агентства Bloomberg, за останні 10 днів їхнє використання проти України значно скоротилося.

У матеріалі йдеться, що до цього десятки БПЛА регулярно використовувалися в атаках РФ проти української енергетичної інфраструктури, хоча більшість із них збивали сили української протиповітряної оборони. За інформацією, озвученою українським керівництвом, у грудні Росія отримала 250 замовлених в Ірану безпілотників.

Агентство пише, що Росія завжди працює над тим, щоб отримати більше БПЛА, а також інші військові постачання з Ірану та інших країн. Скорочення постачання відбувається у міру наближення до річниці війни, а бойові дії на Сході України дуже застопорилися. Тому РФ все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критично важливу інфраструктуру по всій країні.

Bloomberg пише, що нинішнє затишшя може бути пов'язане із прагненням РФ накопичити запаси для майбутніх атак.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Росія вбила щонайменше 8 тисяч цивільних українців — ООНРосія вбила щонайменше 8 тисяч цивільних українців — ООН
На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – ГенштабНа Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб
Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІНетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ
Зеленський може відвідати саміт НАТО у Вільнюсі — посол БештаЗеленський може відвідати саміт НАТО у Вільнюсі — посол Бешта
Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФНаєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ
Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не статиМєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Росія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка НімеччиниРосія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка Німеччини
Україна ідентифікувала понад 16 тисяч дітей, яких викрала РосіяУкраїна ідентифікувала понад 16 тисяч дітей, яких викрала Росія
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости