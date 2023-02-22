Перші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – Резніков

Він також розповів про виставку, яку 24 лютого побачать громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії, інформує ZN.ua.

Перші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – Резніков
© Anita Anand/Twitter

До України вже найближчим часом мають прибути перші танки від партнерів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Вільний світ створив «танкову коаліцію», щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами», – зазначив Резніков.

При цьому він додав, що чотири російські танки у вигляді музейних експонатів привезли до ЄС та НАТО.

«24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів. Влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії. Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку», – зазначив Резніков.





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