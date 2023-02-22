Суди завалені позовами про стягнення боргів «комуналці»: через що найбільше судилися у 2022 році

Господарські та кримінальні справи складають мізерну частину від зареєстрованих позовів, інформує ZN.ua.

Суди завалені позовами про стягнення боргів «комуналці»: через що найбільше судилися у 2022 році
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Платформа відкритих даних "Опендатабот" проаналізував дані Державної судової адміністрації за категоріями судових справ у 2022 році. Відповідна аналітика розміщена на сайті платформи.

Було проаналізовано понад 7,7 млн справ.

Абсолютним лідером серед судових справ усіх судів є справи зі стягнення боргів за оплату «комуналки» — 52 тисячі за рік. Суддячи з цієї статистики, можна зробити висновок, що, попри те, що 12 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон № 2256-ІХ, який забороняє на час воєнного стану здійснювати примусове стягнення з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги, суди не відмовляють у прийнятті таких позовів.

Крім того, у судах, що розглядають цивільні позови, лідерство тримали розлучення. Попри те, що кількість розлучень через РАГСи торік скоротилася на 40% (розлядають заяви про розлучення від бездітних пар та без майнових претензій), в судах справи про розірвання шлюбу та пов'язані з цим процеси у 2022 році були у топі — їх понад 50 тисяч.

А спори щодо стягнення аліментів, яких на розгляді українських судів майже 17 тисяч, посіли в цьому рейтингу п'яте місце.

В адміністративних судах найпопулярнішою категорією у 2022 році з великим відривом стали спори у сфері державного страхування "чорнобильців" — їх налічується більше 51 тисячі.

До топ-10 з великим відривом також потрапили оскарження «водійських» штрафів.

А ось податкові спори, серед яких стягнення податкового боргу, реалізації податкового контролю тощо, лише замикають перелік.

Господарські спори — це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапили навіть у топ-10.

Перше та друге місця у господарських судах у 2022 році займали справи стосовно поставок робіт та послуг, а також щодо поставок енергоносіїв.

Також звертають на себе увагу спори стосовно процедури банкрутства щодо фізичних осіб — їх налічується близько тисячі. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

У топі кримінальних справ єдиною категорією, яка стосується саме злочинів, є справи щодо крадіжки майна.

Таких справ нараховувалося 5,5 тисяч. Разом з тим більшу частину кримінальних справ складають спори щодо вирішення процесуальних питань: дозволи на обшуки, арешти та оскарження подібних справ.

Нагадаємо, що за неповний 2022 рік витрати бюджету на громадський порядок та судочинство виросли у 2,6 разів.

За матеріалами: Опендатабот /

Лія Ільченко, ZN.ua





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