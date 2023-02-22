Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати

Та закінчилася його заява традиційними ядерними погрозами, інформує ZN.ua.

Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати
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Якщо Владімір Путін і Росія програють у війні проти України, то РФ перестане існувати - її розірвуть на шматки. Так тверезо ситуацію оцінює заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв, про що він і написав на своєму Telegram-каналі.

"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.), не добившись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини", - попереджає політик.

Він також вважає, що війна в нашій країні закінчиться, якщо "США перестануть постачати зброю київському режиму".

Не оминув стороною він і звернення до росіян американського президента Джо Байдена, який запевнив, що Штати не збираються нападати на РФ. На думку Мєдвєдєва, ця заява "нечесна і безглузда". До речі, самого лідера США російський політик назвав "старечим маразмом" та "дивним дідом, який говорив з розгубленим виглядом із Польщі".

"Якщо США хочуть поразки Росії, то ми стоїмо на порозі світового конфлікту", - сказав Мєдвєдєв, вчергове погрожуючи, мовляв, РФ "має право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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