Мєдвєдєв нарешті реально оцінив перспективи Росії в майбутньому — її може не стати

Якщо Владімір Путін і Росія програють у війні проти України, то РФ перестане існувати - її розірвуть на шматки. Так тверезо ситуацію оцінює заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв, про що він і написав на своєму Telegram-каналі.

"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.), не добившись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини", - попереджає політик.

Він також вважає, що війна в нашій країні закінчиться, якщо " США перестануть постачати зброю київському режиму".

Не оминув стороною він і звернення до росіян американського президента Джо Байдена, який запевнив, що Штати не збираються нападати на РФ . На думку Мєдвєдєва, ця заява "нечесна і безглузда". До речі, самого лідера США російський політик назвав "старечим маразмом" та "дивним дідом, який говорив з розгубленим виглядом із Польщі".