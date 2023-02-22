Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 1400 росіян — POLITICO

Країни Балтії та Польща хочуть спростити застосування санкцій до членів родин та оточення російських олігархів, однак стикаються з опором Угорщини. Про це повідомляє POLITICO із посиланням на декількох дипломатів ЄС.

Відповідно до чинних правил, ЄС може заморозити активи та накласти візові заборони на «провідних бізнесменів, які працюють у Росії». Литва, Латвія, Естонія та Польща хочуть розширити це визначення та включити до нього «найближчих членів родини або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду».

Євросоюз ввів санкції проти понад 1400 осіб у зв’язку із агресією Росії в Україні. Чимало осіб з цього переліку є російськими олігархами. Відповідно до проєктів документів, ще 96 осіб можуть бути додані до переліку в наступному пакеті санкцій ЄС.

Включення членів сімей олігархів та їх найближчого оточення олігархів дало б можливість застосувати санкції ще до тисяч людей без необхідності доводити, що вони беруть безпосередню участь у війні в Україні, або діють в економічних інтересах російської держави.

Це може стосуватися, наприклад, колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна Людмили Очеретної. Під санкції вже потрапили її доньки, але не вона сама.

За словами одного з дипломатів, до підготовки реалізації цієї ідеї долучились також юридичні експерти. Проте під час обговорення послами ЄС на зустрічі у вівторок наступного раунду санкцій блоку, опір таким планам чинила Угорщина, аргументуючи це тим, що питання не є частиною десятого пакету санкцій. Угорщина вже тривалий час скептично ставиться до включення в список великої кількості імен.

Дипломати додали, що Будапешт також наполягає на виключенні чотирьох осіб із уже існуючого списку санкцій, проте кого саме — встановити не вдалося.