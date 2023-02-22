Надія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – Time

Люди – єдиний вид, де менша особина чи група може перемогти більшу – інакше у світі панували б фашистські мегадержави, і свобода була б неможливою, інформує ZN.ua.

Надія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – Time
© Getty Images

Ви воюєте вже рік, і смерть торкнулася практично кожної родини у вашій країні. Ваша боротьба нагадує мені Сараєво, де я вперше відчув війну як журналіст у 1993 році. Армія боснійських сербів взяла в облогу прекрасну боснійську столицю, і звичайні громадяни – багато з них просто підлітки – навчилися використовувати засоби війни, щоб захистити свої сім’ї та домівки. Ситуація була одночасно благородною і трагічною; натхненно і сумною. Це змусило мене стати сараївцем. Це змусило мене захотіти великої справи в моєму житті, яка вимагала б від мене ставити інших вище за себе. Про це у своїй колонці для журналу Time пише американський журналіст, письменник та режисер Себастіян Юнгер. Ви, здається, робите себе безсмертним, коли це робите; ти, здається, стаєш несприйнятливим до болю, страху та сумнівів. Реальність, звичайно, набагато складніша. Але знову і знову протягом історії звичайні люди, захищаючи свої домівки і сім'ї, виявлялися здатними на подвиги, про які вони навіть не могли собі уявити.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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