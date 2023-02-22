Італія непохитна у підтримці України — Джорджа Мелоні

Італія непохитна у підтримці України. Таку заяву зробила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Мелоні назвала Україну надзвичайною нацією, яка героїчно захищає свою свободу, ідентичність та суверенітет.

«Італія надаватиме всю можливу допомогу для створення умов для переговорів, але до того часу вона надаватиме будь-яку військову, фінансову та цивільну підтримку», — сказала вона.

На її переконання, ті, хто підтримують Україну, навіть у військовому плані, працюють заради миру.

Це перший візит прем’єрки Італії до України. Вона прибула потягом із Польщі, де напередодні провела зустріч із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Мелоні, яка відвідала Бучу та Ірпінь, була шокована звірствами росйських солдатів, які вони чинили до того, як відійшли з Київщини.

«Говорити про цифри і бачити на місці безпричинно знищені життя людей — це геть різні речі. Ми на власні очі бачили розруху і страждання», – сказала Мелоні наприкінці свого візиту до Ірпіня.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні підписали Спільну декларацію про зміцнення спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу. В документі також йдеться про підтримку Італією нашої країни та її готовність відігравати ключову роль у відбудові України.