"Ви нам не вороги" – Байден у своїй промові звернувся до жителів Росії

"США не мають наміру атакувати або руйнувати Росію".

© Mandel Ngan/AFP

Президент США Джо Байден під час свого виступу у Варшаві, після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, звернувся до жителів і РФ і запевнив, що Сполучені Штати не планують нападати на них.

"Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це - трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну», – зазначив Байден.

Водночас президент США нагадав про 5 статтю НАТО.

"Росія усвідомлює, що 5-та стаття НАТО є непохитною. Якщо нападуть на одного з членів НАТО — це вважатиметься нападаом на весь Альянс. Це священна клятва захищати кожний дюйм території НАТО", – додав лідер Сполучених Штатів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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