FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?
Видання проаналізувало чотири фактори, які будуть впливати на здатність Москви продовжувати кровопролиття на українській території, інформує
Коли Владімір Путін віддав наказ почати вторгнення в Україну, його початковий план передбачав, що російська армія швидко захопить Київ за три дні. Майже через рік після того російська армія не наблизилася до перемоги у війні. Вона навіть втратила частину територій, які Путін спробував анексувати минулого вересня.
Російські втрати на полі битви настільки великі, що західні чиновники сумніваються в здатності Москви ще раз почати наступ таких же масштабів. Санкції, тим часом, шкодять російській економіці і перерізають її ланцюги постачання, критично важливі для підтримки воєнної машини Путіна. Але попри тяжке становище російських сил і багаторічну трясовину, яка чекає російську економіку, Путін не демонструє жодних ознак того, що він хотів би скоротити свої цілі або знайти вихід з війни. Натомість він наполягає, що перемога Росії «неминуча», а всі цілі «будуть досягнуті в повній мірі».
Щоб оцінити, скільки ще Росія зможе підтримувати свої воєнні дії,
Якщо коротко, то видання дійшло такого висновку: путінська воєнна машина під великим тиском і їй буде дуже важко провести вирішальні нові наступи, які пообіцяв Путін. Але у Росії все ще є ресурси, щоб підтримувати бої проти України ще якийсь час.
Боєприпаси
В лютому під час візиту на завод з виробництва зброї в Сибіру Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що Росії потрібно збудувати і модернізувати «тисячі танків», щоб перемогти Україну.
«Наш ворог випрошував літаки, ракети і танки, коли був за межами своєї країни. Що ми повинні зробити у відповідь? Збільшити виробництво всіх озброєнь і військової техніки», - сказав він, натякаючи на поїздки президента України Володимира Зеленського в США, Велику Британію і інші країни Європи.