FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?

Коли Владімір Путін віддав наказ почати вторгнення в Україну, його початковий план передбачав, що російська армія швидко захопить Київ за три дні. Майже через рік після того російська армія не наблизилася до перемоги у війні. Вона навіть втратила частину територій, які Путін спробував анексувати минулого вересня.

Російські втрати на полі битви настільки великі, що західні чиновники сумніваються в здатності Москви ще раз почати наступ таких же масштабів. Санкції, тим часом, шкодять російській економіці і перерізають її ланцюги постачання, критично важливі для підтримки воєнної машини Путіна. Але попри тяжке становище російських сил і багаторічну трясовину, яка чекає російську економіку, Путін не демонструє жодних ознак того, що він хотів би скоротити свої цілі або знайти вихід з війни. Натомість він наполягає, що перемога Росії «неминуча», а всі цілі «будуть досягнуті в повній мірі».

Щоб оцінити, скільки ще Росія зможе підтримувати свої воєнні дії, Financial Times проаналізував чотири ключові сфери, на які Путіну варто звернути увагу. Це кількість сил на полі бою, російські запаси боєприпасів, воєнна казна Кремля і відчуття простих росіян щодо війни.

Якщо коротко, то видання дійшло такого висновку: путінська воєнна машина під великим тиском і їй буде дуже важко провести вирішальні нові наступи, які пообіцяв Путін. Але у Росії все ще є ресурси, щоб підтримувати бої проти України ще якийсь час.

Боєприпаси

В лютому під час візиту на завод з виробництва зброї в Сибіру Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що Росії потрібно збудувати і модернізувати «тисячі танків», щоб перемогти Україну.