Росія вивезла з України близько 150 тисяч дітей – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що окупанти вивезли в Росію близько 150 тисяч українських дітей. Про це повідомляє Укрінформ.

«Офіційно верифікованих дітей на території російської федерації станом на учора залишається 16 тисяч 207. Йдеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території російської федерації. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена», – зазначив Лубінець.