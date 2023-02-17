Шпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІ

У грудні минулого року стало відомо, що у розвідці Німеччини затримали російську шпигуна, який працював на користь Росії. Та як з'ясувалося згодом, він виявився більш небезпечним, ніж вважалося досі. Видання Tagesshau повідомляє, що підозрюваний співробітник BND повинен був вивідати для РФ дані про місцеперебування артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

ФСБ доручила "розвіднику" передати їм GPS-дані, які вивели б росіян на місця зосередження в Україні американських реактивних систем залпового вогню HIMARS та німецької ППО IRIS-T.

В якості винагороди підозрюваний отримав шестизначну суму. Гроші знайшли у нього під час затримання.

"Малоймовірно, що такі дані були передані", - стверджують у виданні.