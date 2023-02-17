Шпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІ
Джерела видання сумніваються, що ці дані все ж потрапила до РФ, інформує
У грудні минулого року стало відомо, що у розвідці Німеччини затримали російську шпигуна, який працював на користь Росії. Та як з'ясувалося згодом, він виявився більш небезпечним, ніж вважалося досі. Видання
ФСБ доручила "розвіднику" передати їм GPS-дані, які вивели б росіян на місця зосередження в Україні американських реактивних систем залпового вогню HIMARS та німецької ППО IRIS-T.
В якості винагороди підозрюваний отримав шестизначну суму. Гроші знайшли у нього під час затримання.
"Малоймовірно, що такі дані були передані", - стверджують у виданні.