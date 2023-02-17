Шпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІ

Джерела видання сумніваються, що ці дані все ж потрапила до РФ, інформує ZN.ua.

Шпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІ
© newsru.co.il

У грудні минулого року стало відомо, що у розвідці Німеччини затримали російську шпигуна, який працював на користь Росії. Та як з'ясувалося згодом, він виявився більш небезпечним, ніж вважалося досі. Видання Tagesshau повідомляє, що підозрюваний співробітник BND повинен був вивідати для РФ дані про місцеперебування артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

ФСБ доручила "розвіднику" передати їм GPS-дані, які вивели б росіян на місця зосередження в Україні американських реактивних систем залпового вогню HIMARS та німецької ППО IRIS-T.

В якості винагороди підозрюваний отримав шестизначну суму. Гроші знайшли у нього під час затримання.

"Малоймовірно, що такі дані були передані", - стверджують у виданні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Кримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій РустемовКримські татари в Криму — це наш потенціал опору росіянам – муфтій Рустемов
Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – СтолтенбергПутін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – Столтенберг
У розвідці Норвегії передбачили майбутнє РосіїУ розвідці Норвегії передбачили майбутнє Росії
У Росії засекретили інформацію про онкологів ПутінаУ Росії засекретили інформацію про онкологів Путіна
Зеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброїЗеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброї
Невиявлені польоти китайських шпигунських аеростатів не є провалом розвідки США — ПентагонНевиявлені польоти китайських шпигунських аеростатів не є провалом розвідки США — Пентагон
CNN: Збита над США шпигунська куля є частиною широкої програми військових Китаю зі спостереженняCNN: Збита над США шпигунська куля є частиною широкої програми військових Китаю зі спостереження
Іран заперечує інформацію про плани збудувати разом з РФ завод з виробництва безпілотниківІран заперечує інформацію про плани збудувати разом з РФ завод з виробництва безпілотників
WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?
У Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською АмерикоюУ Пентагоні заявили, що друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою
Последние новости
Подгружаем последние новости