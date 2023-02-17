«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, становить довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує ZN.ua.

«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ
© Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ, які «узаконили приєднання» окупованих районів України до Росії. У пресслужбі СБУ зазначили, що співробітники спецслужби зібрали докази провини 10 суддів російського конституційного суду.

«2 жовтня минулого року вони визнали «законними» договори про «приєднання» до Росії тимчасово окупованих територій України. Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «Донецької та Луганської народних республік», а також частини Запорізької і Херсонської областей», – зазначили в СБУ.

Тоді конституційний суд Росії складався із 10 чинних суддів включно з головою установи. Тобто докази зібрані щодо всіх суддів, які підтримали незаконну анексію українських земель Росією.

«Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало даний висновок конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України», – додали в СБУ.

СБУ повідомила російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України.







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