«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ
Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, становить довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує
Служба безпеки України повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ, які «узаконили приєднання» окупованих районів України до Росії. У пресслужбі СБУ
«2 жовтня минулого року вони визнали «законними» договори про «приєднання» до Росії тимчасово окупованих територій України. Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «Донецької та Луганської народних республік», а також частини Запорізької і Херсонської областей», – зазначили в СБУ.
Тоді конституційний суд Росії складався із 10 чинних суддів включно з головою установи. Тобто докази зібрані щодо всіх суддів, які підтримали незаконну анексію українських земель Росією.
«Вище військово-політичне керівництво Росії використовувало даний висновок конституційного суду РФ як формальний етап в анексії захоплених районів України», – додали в СБУ.
СБУ повідомила російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України.