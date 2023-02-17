На роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою

Лідер Китаю закликатиме до миру.

На роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою
© Getty Images

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, посилаючись на слова головного дипломата Китаю Ван Ї, заявив, що на першу річницю повномасштабної війни, яку почала Росія на території України, президент КНР Сі Цзіньпін виступить з "мирною промовою". Про це повідомляє Sky News.

Під час війни Китай взяв тонку лінію, балансуючи між відносинам із Заходом та тихою підтримкою Москви.

Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.

Але водночас Китай координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні і користується перевагами знижок на російську нафту.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в УкраїніЛідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
Росія хоче розколоти Україну за принципом Північної та Південної Кореї – РНБОРосія хоче розколоти Україну за принципом Північної та Південної Кореї – РНБО
Лідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитомЛідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитом
ЗСУ зможуть деокупувати всю Україну в 2023 році, лише якщо армія РФ розвалиться – МілліЗСУ зможуть деокупувати всю Україну в 2023 році, лише якщо армія РФ розвалиться – Міллі
Столтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про нападСтолтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про напад
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
США не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – PoliticoСША не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – Politico
WP: Маршрути постачання зброї в Україну можуть стати заблокованимиWP: Маршрути постачання зброї в Україну можуть стати заблокованими
WP: США підганяють Україну з перемогами і вважають найближчі місяці переломними для війниWP: США підганяють Україну з перемогами і вважають найближчі місяці переломними для війни
«Злякався доносів»: Чулпан Хаматова, яка підтримує Україну, розповіла, хто звільнив Ахеджакову із «Сучасника»«Злякався доносів»: Чулпан Хаматова, яка підтримує Україну, розповіла, хто звільнив Ахеджакову із «Сучасника»
Последние новости
Подгружаем последние новости