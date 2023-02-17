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2023-02-17
На роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою
Лідер Китаю закликатиме до миру.
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, посилаючись на слова головного дипломата Китаю Ван Ї, заявив, що на першу річницю повномасштабної війни, яку почала Росія на території України, президент КНР Сі Цзіньпін виступить з "мирною промовою". Про це
Під час війни Китай взяв тонку лінію, балансуючи між відносинам із Заходом та тихою підтримкою Москви.
Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.
Але водночас Китай координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні і користується перевагами знижок на російську нафту.
Михайло Яровенко, ZN.ua