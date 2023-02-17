На роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, посилаючись на слова головного дипломата Китаю Ван Ї, заявив, що на першу річницю повномасштабної війни, яку почала Росія на території України, президент КНР Сі Цзіньпін виступить з "мирною промовою". Про це повідомляє Sky News.

Під час війни Китай взяв тонку лінію, балансуючи між відносинам із Заходом та тихою підтримкою Москви.

Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.