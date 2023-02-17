Європейський Парламент закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс запропонував поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції Посії, зокрема її виключення із складу Ради Безпеки ООН . Дану резолюцію підтримали парламентарі. Про це повідомляє Укрінформ.

"Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", – зазначив Ауштрявічюс.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.