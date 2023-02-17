Європейський Парламент закликав виключити Росію з Радбезу ООН
Відповідну поправку до резолюції вже підтримали євродепутати, інформує
Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс запропонував поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції Посії, зокрема її виключення із складу Ради Безпеки ООН. Дану резолюцію підтримали парламентарі. Про це
"Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", – зазначив Ауштрявічюс.
Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.