Словаччина визнала російський режим терористичним

Окрім заяв на підтримку України, в словацькому парламенті закликали не нехтувати загроз гібридної війни РФ в самій країні, інформує ZN.ua.

Словаччина визнала російський режим терористичним
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Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а Росію спонсором тероризму. Відповідне рішення Національна Рада Словацької Республіки прийняла у четвер, 16 лютого, повідомляє видання Aktuality.

Нацрада вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності та суверенітету та територіальної цілісності України. У постанові праламенту засуджено масштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру.

Цим же документом Національна Рада визнала чинний російський режим терористичним, а Росію державою, що підтримує тероризм.

Також словацькі парламентарії засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. У постанові НР СР наголосила, що не визнає проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, вважаючи ці території такими, що залишаються у складі України.

Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та військових злочинів.

У постанові також згадано та засуджено гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини, та є заклик до правоохоронних органів, спецслужби та інших компетентних органів не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію в Словаччині.


Ірина Знась, ZN.ua





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