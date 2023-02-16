За впровадження рублів на окупованих територіях України СБУ оголосила підозру важливому російському банкіру

Служба безпеки оголосила підозру голові російського "Промсвязьбанку" Пєтру Фрадкову, який займається впровадженням рублів на окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ .

Зазначається, що Фрадков входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої «рубльової зони» у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

«Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття „філій“ Промсвязьбанку на базі захоплених відділень українських фінустанов», — йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що російський посадовець координує окупантів, відповідальних за блокування обігу гривні на захоплених територіях України.

«Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив її інкасацію», — зазначили в СБУ .

При цьому отримані відповідним шляхом рублі спрямовують на фінансування окупаційних військ у війні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Фрадкову про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Гаазька конвенція забороняє змінювати валюту на території окупованої країни. Дії Росії із запровадження рубля на окупованих територіях - дія суто політична, яка буде визнана черговим злочином РФ та порушенням положень Гаазької конвенції. Про це раніше розповідали в CASE Україна.

Судячи із оголошення підозри саме Фрадкову, глава російського Центробанку Ельвіра Набіуліна передбачливо усунулася від цього процесу. Як попереджав експерт CASE Україна, участь у цьому злочині автоматично зробило би центробанк Росії злочинною організацією у спільноті центральних банків. А його керівників – нерукотискними на будь-якому рівні. А як максимум - могло б йтися про виключення Росії з числа учасників МВФ.

Натомість "Промсвязьбанк", що фінансує війну в Україні, вперше офіційно заявив про початок роботи на окупованій Донеччині в червны 2022 року.

Батьком Пєтра Фрадкова є відомий соратнік російського диктатора Путіна - Міхаіл Фрадков, колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації (2007-2016) та Голова Уряду Російської Федерації (2004-2007).