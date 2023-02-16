Польща зібрала танковий батальйон для України

Міністри оборони країн НАТО обговорили сьогодні у Брюсселі зміцнення політики стримування та оборони. Голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що дивізіон танків Leopard 2 A4 для України укомплектований. Це результат комплектування коаліції донорів танків Leopard.

"Це було завдання, яке я поставив перед собою", - сказав міністр національної оборони, повідомляє polskieradio24.pl .

Блащак додав, що до 14 "Леопардів" з Польщі приєднаються 8 машин з Норвегії, 4 з Канади та 4 або 6 з Іспанії. Фінляндія також погодилася пожертвувати танки.

Міністр Маріуш Блащак нагадав, що наразі польські, норвезькі та канадські інструктори тренують екіпажі українських леопардів у Польщі.