НАТО має ресурси, щоб виробляти необхідну для України кількість боєприпасів – МЗС Польщі

За словами заступника глави польського МЗС, потрібна лише політична воля, інформує ZN.ua.

НАТО має ресурси, щоб виробляти необхідну для України кількість боєприпасів – МЗС Польщі
Фото ілюстративне
© Укроборонпром

Для країн-членів НАТО «цілком здійснимо» такою мірою посилити виробництво боєприпасів, щоб його швидкість відповідала потребам щодо підтримки української армії в її протистояння російському вторгненню. Північноатлантичний Альянс має відповідні ресурси, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у інтерв’ю CNN.

«Це можливо. Це ціна, яку ми витримуємо майже рік. Це ціна, яку ми повинні платити, якщо хочемо уникнути набагато більших витрат. Ціна нестабільності. Ціна війни – по всій Європі, – тому що Путін не зупиниться, якщо ми цього не зробимо (не допоможемо Україні – ред.). У нас є ресурси... нам потрібна лише політична воля, щоб використати ці ресурси», – наголосив він.

Яблонський також розповів, що Польща нарощує виробництво озброєнь не лише з метою надання допомоги Україні, а й для забезпечення хорошого оснащення власних військ.


Максим Царук, ZN.ua





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