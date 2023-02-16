Росіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – Федоров

За словами очільника Мелітополя, разом з новими мобілізованими також прибувають наглядачі за місцевими колаборантами, інформує ZN.ua.

Росіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – Федоров
© Минобороны РоSSии/t.me

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, що росіяни, зазнаючи втрат, почали проводити ротацію на тимчасово окупованих територіях. Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, використані мобілізовані повертаються в Росію у чорних пакетах або відправляються "на відпочинок" у військові шпиталі. Натомість на окуповані території приганяють свіже "м’ясо" і чергових наглядачів за місцевими маріонетками.

"У гауляйтера окупованої частини Запорізької області Є.Балицького з’явилося вже два заступники. Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська, то наразі другим став наглядач з Красноярського краю", – додав мер Мелітополя.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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