Росіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, що росіяни, зазнаючи втрат, почали проводити ротацію на тимчасово окупованих територіях. Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, використані мобілізовані повертаються в Росію у чорних пакетах або відправляються "на відпочинок" у військові шпиталі. Натомість на окуповані території приганяють свіже "м’ясо" і чергових наглядачів за місцевими маріонетками.

"У гауляйтера окупованої частини Запорізької області Є.Балицького з’явилося вже два заступники. Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська, то наразі другим став наглядач з Красноярського краю", – додав мер Мелітополя.