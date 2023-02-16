Юсов розповів, як убезпечити себе від російської мобілізації у фільтраційних таборах

Головне - збереження життя. Тому, за словами представника розвідки, інколи краще обрати шлях "пасивної лояльності" та виїхати у РФ, де можна дочекатися перемоги України, інформує ZN.ua.

Юсов розповів, як убезпечити себе від російської мобілізації у фільтраційних таборах
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Аби покинути окуповані території, українські чоловіки, які з тих чи інших причин не виїхали раніше, змушені проходити фільтраційні табори і відкрито про себе заявляти: надати паспорт та військовий квиток. Якщо ж за станом здоров’я вони придатні до служби, є ризик, що ворог змусить їх приєднатися до своєї армії. Про це пише Єва Юрченко у матеріалі "Свої воюють проти своїх: як не стати гарматним м’ясом".

Тож як убезпечити себе від російської мобілізації? Представник ГУР МО Андрій Юсов дав кілька порад.

1. Сьогодні для мешканців окупованих територій єдиний шлях виїхати — через Росію, але це вікно можливостей дуже швидко скорочується, бо РФ закриває кордони, щоб утримати власне населення.

2. Існує варіант виїзду в Європу через територію Білорусі. Кордон з Росією там відкритий, і пункти пропуску з європейськими країнами також працюють.

3. У першу чергу росіяни видають повістки тим, кому вони перед тим вручили російський паспорт. Тобто очевидний спосіб — не погоджуватися отримувати російське громадянство.

4. У випадку примусової мобілізації можна повідомити про це на сайті Національного інформаційного бюро.

5. Якщо українець буде вперто відстоювати свої права, то є ймовірність, що його може бути ув’язнено, але ж він не потрапить у м’ясорубку на передовій.

6. Слід використовувати будь-які методи: довідки про стан здоров’я, релігійні переконання, що завгодно, аби не стати гарматним м’ясом.

7. Заради збереження власного життя можна спробувати вирватися з фільтраційного табору навіть у ворожу Росію і розчинитися там до закінчення війни, щоб потім повернутися в Україну.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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