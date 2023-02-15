Молдова отримає другу партію бронетехніки від Німеччини

Національна армія Молдови отримає від уряду Німеччини чергову партію БТР Piranha. Очікується, що до неї увійдуть три бойові машини. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони Молдови.

Нові транспортні засоби прибудуть до Республіки Молдова уже сьогодні, 14 лютого. Оборонне відомство повідомляє, що бронеавтомобілі Piranha будуть отримані після укладання угоди про модернізацію спроможностей національної армії, а також на основі угоди, підписаної між міністерством оборони і німецькою стороною у жовтні 2021 року.

Додається, що отримані БТР швейцарського виробництва використовуватимуть у процесі навчання військових, які будуть задіяні в міжнародних миротворчих місіях.