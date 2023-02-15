Молдова отримає другу партію бронетехніки від Німеччини

Країна посилить свої оборонні можливості.

Молдова отримає другу партію бронетехніки від Німеччини

Національна армія Молдови отримає від уряду Німеччини чергову партію БТР Piranha. Очікується, що до неї увійдуть три бойові машини. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони Молдови.

Нові транспортні засоби прибудуть до Республіки Молдова уже сьогодні, 14 лютого. Оборонне відомство повідомляє, що бронеавтомобілі Piranha будуть отримані після укладання угоди про модернізацію спроможностей національної армії, а також на основі угоди, підписаної між міністерством оборони і німецькою стороною у жовтні 2021 року.

Додається, що отримані БТР швейцарського виробництва використовуватимуть у процесі навчання військових, які будуть задіяні в міжнародних миротворчих місіях.





Интересные новости
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Блок рекламы


Похожие новости
Віцеканцлер Німеччини про танки Leopard: "трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз"Віцеканцлер Німеччини про танки Leopard: "трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз"
Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2
Словаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з УкраїноюСловаччина отримає від Німеччини системи ППО, які будуть захищати кордон з Україною
Депутат від «Альтернативи для Німеччини» таємно відвідав Білорусь — розслідуванняДепутат від «Альтернативи для Німеччини» таємно відвідав Білорусь — розслідування
Пісторіус: Не схоже, що Україна отримає від партнерів багато Leopard саме модифікації 2A6Пісторіус: Не схоже, що Україна отримає від партнерів багато Leopard саме модифікації 2A6
Керовані ракети та додаткові Gepard Україна отримає від Німеччини до кінця місяцяКеровані ракети та додаткові Gepard Україна отримає від Німеччини до кінця місяця
Опитування: жителі Німеччини вбачають у Росії найбільшу загрозу глобальній безпеціОпитування: жителі Німеччини вбачають у Росії найбільшу загрозу глобальній безпеці
Чим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС БританіїЧим швидше Україна отримає все необхідне озброєння, тим швидше закінчиться війна – глава МЗС Британії
Україна отримає системи ППО Mamba: у чому їхня особливість та перевагаУкраїна отримає системи ППО Mamba: у чому їхня особливість та перевага
The Guardian: В ЄС все ще сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членствоThe Guardian: В ЄС все ще сумніваються, чи Україна взагалі хоч колись отримає членство
Последние новости
Подгружаем последние новости