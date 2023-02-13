До 30% російських військових у госпіталях мають обмороження кінцівок – Генштаб

Російська окупаційна армія серед іншого характерна вкрай поганим забезпеченням солдатів зимовим одягом та обладнанням. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Відтак через низький рівень забезпечення зимовим обладнанням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок, інформує ZN.ua .

«Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених», – повідомили у Генштабі ЗСУ.