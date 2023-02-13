В Нью-Йорку вирішили відновити виставку, присвячену російській архітектурі

Нью-Йоркський художній коледж The Cooper Union відновить виставку про московську мистецьку та архітектурну школу ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). Її відкриття скасували через дискусію навколо доцільності такого заходу на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляє New York Times .

The Cooper Union відкриє виставку пізніше цієї весни, підкріпивши її додатковими контекстуальними матеріалами, які "нададуть різні рамки для розуміння цих питань та оригінального педагогічного дослідження та наміру виставки".

"Школа також проведе низку занять зі студентами Cooper Union та публічний круглий стіл під час відкриття виставки, щоб розкрити багатовимірні питання, пов’язані з виставкою та її презентацією, зокрема важливість розкриття історії, втраченої через політичне придушення та дослідження того, як історія може бути використана для політичної вигоди сьогодні", – наголосила президентка коледжу Лаура Спаркс.