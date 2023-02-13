"Повний пакет": французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України

Захід має змінити мислення та стратегію щодо надання військової допомоги Україні – це не Україна бореться за себе, а Захід надає допомогу, це Україна бореться за Захід та йдеться про допомогу самим собі. Стратегія покрокового озброєння Україні неправильна, коштувала тисячі життів і повинна бути змінена.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Франції, голова спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію Рафаель Глюксманн, інформує Апостроф .

"Стратегія поступового, покрокового озброєння України, яку обрав Захід – невірна. Ця стратегія коштує неймовірну ціну людських життів. На зрозумілій підставі ми не відправляємо своїх солдатів, але маємо відправити абсолютно все, що необхідно, щоб Україна перемогла. Ми маємо зайняти проактивну позицію, авіація, ППО, далекобійні ракети, все, що необхідно", - заявив французький європарламентар.

"Наша покрокова стратегія інкременталізму стала великою помилкою. Що ми маємо зробити – це "повний пакет" для України. Ми маємо оцінити ситуацію, зрозуміти, що потрібно Україні й без приїздів Зеленського дозволити та поставити все необхідне озброєння. Підставою для цього має бути єдина допустима стратегічна мета Заходу – військова поразка Росії. Ви отримаєте авіацію, але я вважаю, це надто пізно і те, що ми даємо це замало", - зазначив Рафаель Глюксманн.

"Йдеться не про літаки тільки чи далекобійні ракети, йдеться про зміну мислення. Це не Україна за себе бореться, а ми їй допомагаємо. Україна бореться за нас, а ми допомагаємо самі собі. Ось чесне та щире ставлення, яке має бути. Якщо наша мета – поразка РФ , це не Україна має просити крок за кроком ті чи інші типи озброєнь. Повний пакет, все що необхідно, проактивно з нашого боку", - підсумував євродепутат.

Нагадаємо, раніше у німецькому Бундестазі депутат від коаліційної Вільної демократичної партії (FDP) Маркус Фабер закликав німецький уряд дати дозвіл Польщі та Словаччини на передачу Україні східнонімецьких МіГів.