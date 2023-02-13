У Росії засекретили інформацію про онкологів Путіна

Президент РФ Владімір Путін спостерігається в онколога – такого висновку дійшли журналісти спільного проекту розслідувань російських видань «Сьогодні» та «Радіо свобода». Зокрема, офіційно такі дані підтверджувала інформація на сайті держзакупівель Центральної клінічної лікарні, яка перебуває у підпорядкуванні Управління справами президента РФ .

У квітні 2022 року видання "Проект" опублікувало розслідування про лікарів Центральної клінічної лікарні, які регулярно супроводжують Володимира Путіна у поїздках Росією. Проаналізувавши дані держзакупівель, журналісти з'ясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург – фахівець із раку щитовидної залози та ЛОР. У різних російських поїздках супроводжували від шести до 13 фахівців.

Проте восени 2022 року дані із системи зникли. Зараз документи неможливо знайти через пошуковий рядок, а при переході на сторінку з'являється повідомлення, що інформація про контракт не повинна бути розміщена на сайті.

Судячи з даних про закупівлі, опубліковані до засекречення, в 2022 році ті самі лікарі ЦКЛ продовжували супроводжувати Путіна в поїздки і на відпочинок у російських санаторіях.

Раніше видання Newsweek з посиланням на представників американської розвідки повідомило, що у квітні 2022 року Владімір Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. Цю інформацію підтвердило джерело розслідувачів, яке працює у великому російському онкоцентрі та знайоме з ходом лікування російського диктатора.

Журналісти зазначають, що витрати на забезпечення здоров'я президента можуть бути засекречені згідно з поправками до закону "Про контрактну систему", який набув чинності у січні 2022 року. При цьому рішення про те, засекречувати закупівлі чи ні, приймає сама установа.