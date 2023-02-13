Спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення Берлусконі

Колишній глава італійського уряду лише заохочує Росію до війни, інформує ZN.ua.

Спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення Берлусконі
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, який розкритикував чинну главу уряду країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України на саміті в Брюсселі, підігрує президенту Росії Владіміру Путіну та заохочує РФ до продовження війни, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що у 2010 році, коли він працював у посольстві України в Лівії, тодішній прем‘єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі під час візиту до країни в рамках офіційної церемонії в присутності телекамер цілував руки лівійському диктатору Муаммару Каддафі, аби продемонструвати свою лояльність.

“Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність”, - заяив речник українського дипломатичного відомства.

Він додав, що в Україні вдячні та цінують опертивну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.


Ірина Знась, ZN.ua





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