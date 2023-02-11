У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel

На саміті Європейського союзу в Брюсселі в четвер президент України Володимир Зеленський передав союзникам списки зброї, якої потребують ЗСУ. Про це повідомляє Spiegel .

На саміті ЄС, спілкуючись із главами держав та урядів президент Володимир Зеленський розповсюдив списки запитів на зброю з урахуванням відповідних рівнів запасів.

Spiegel пише про це, цитуючи також цитату високопоставленого чиновника, опубліковану раніше агентством dpa. Цей чиновник сказав: «Це досить розумно, що роблять українці. (...) Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити».

Видання також вважає, що, передаючи ці списки лідерам європейських країн, Зеленський мав на меті натякнути деяким державам, щоб вони посилили рівень підтримки України.