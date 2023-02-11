У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel
Декому він натякнув, що пора допомагати Україні активніше, інформує
На саміті Європейського союзу в Брюсселі в четвер президент України Володимир Зеленський передав союзникам списки зброї, якої потребують ЗСУ. Про це повідомляє
На саміті ЄС, спілкуючись із главами держав та урядів президент Володимир Зеленський розповсюдив списки запитів на зброю з урахуванням відповідних рівнів запасів.
Spiegel пише про це, цитуючи також цитату високопоставленого чиновника, опубліковану раніше агентством dpa. Цей чиновник сказав: «Це досить розумно, що роблять українці. (...) Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити».
Видання також вважає, що, передаючи ці списки лідерам європейських країн, Зеленський мав на меті натякнути деяким державам, щоб вони посилили рівень підтримки України.