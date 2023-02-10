Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї

Російські окупанти можуть спробувати перерізати шляхи постачання зброї Україні в її західних областях, проте Київ готовий до такого сценарію та зможе дати гідну відсіч. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що у росіян недостатньо сил для захоплення столиці України.

"У них немає сил для захоплення Києва. Більше того, наше суспільство цього не допустить. <...> Хочу звернути увагу, що коли 24 лютого розпочалася активна фаза війни з Росією, яка у нас триває десятиліттями, якщо не століттями, то в нас ніхто не вірив, всі вважали, що ми за короткий проміжок часу програємо цю війну і будемо знищені.Не варто приховувати, що Путін усіх ввів в оману, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її і надалі", – зазначив Данілов.