Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї

За словами секретаря РНБО, Київ готовий до такого сценарію, інформує ZN.ua.

Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
© Офіс президента

Російські окупанти можуть спробувати перерізати шляхи постачання зброї Україні в її західних областях, проте Київ готовий до такого сценарію та зможе дати гідну відсіч. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що у росіян недостатньо сил для захоплення столиці України.

"У них немає сил для захоплення Києва. Більше того, наше суспільство цього не допустить. <...> Хочу звернути увагу, що коли 24 лютого розпочалася активна фаза війни з Росією, яка у нас триває десятиліттями, якщо не століттями, то в нас ніхто не вірив, всі вважали, що ми за короткий проміжок часу програємо цю війну і будемо знищені.Не варто приховувати, що Путін усіх ввів в оману, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її і надалі", – зазначив Данілов.


Богдан Затула, ZN.ua





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