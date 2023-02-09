ГУР: Ймовірні десантні операції РФ на півночі та півдні — це самогубство

Загроза їх проведення існує з перших днів повномасштабного вторгнення на білоруському напрямку та для Одеси, якщо говорити саме про морський десант, інформує ZN.ua.

ГУР: Ймовірні десантні операції РФ на півночі та півдні — це самогубство
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Речник ГУР МО Андрій Юсов не виключає, що під час наступу російські окупанти можуть прийняти рішення про висадку десанту на півночі або на півдні нашої країни, одразу ж попередивши, що для загарбників це стане самогубством.

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу, – сказав Юсов під час телемарафону. - Таке рішення було б самогубним для рашистів. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України. Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в Гостомельському аеропорту, коли українці завдали нищівних втрат загарбникам".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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