ГУР: Ймовірні десантні операції РФ на півночі та півдні — це самогубство

Речник ГУР МО Андрій Юсов не виключає, що під час наступу російські окупанти можуть прийняти рішення про висадку десанту на півночі або на півдні нашої країни, одразу ж попередивши, що для загарбників це стане самогубством.

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу, – сказав Юсов під час телемарафону . - Таке рішення було б самогубним для рашистів. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України. Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в Гостомельському аеропорту, коли українці завдали нищівних втрат загарбникам".