ГУР: Ймовірні десантні операції РФ на півночі та півдні — це самогубство
Загроза їх проведення існує з перших днів повномасштабного вторгнення на білоруському напрямку та для Одеси, якщо говорити саме про морський десант, інформує
Речник ГУР МО Андрій Юсов не виключає, що під час наступу російські окупанти можуть прийняти рішення про висадку десанту на півночі або на півдні нашої країни, одразу ж попередивши, що для загарбників це стане самогубством.
"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу, – сказав Юсов