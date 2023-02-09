Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами зброї — Зеленський в Європарламенті

Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами зброї — Зеленський в Європарламенті
© Скріншот з відео

Головною загрозою для Європи сьогодні є “диктатор із божевільними запасами радянської зброї”, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Європейському парламенті у четвер, 9 лютого, інформує ZN.ua.

“Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема іранського режиму”, – сказав він під час виступу.

Зеленський вказав, що Росія розглядає своїх людей лише як солдат.

“Для Кремля всі 140 млн їхніх громадян — це лише тіла, здатні нести зброю. Кремль цинічно крок за кроком, рік за роком знищував цінність людського життя. Там для влади не має значення ніхто, окрім тих, хто всередині кремлівських стін та гаманців", - наголосив український президент.

Він додав, що російський режим ненавидить будь-яку соціальну справедливість та різноманітність, інвестує в ксенофобію та навіть сьогодні намагається втілити в життя нелюдські реалії 1930-х та 1940-х років.

Зеленський подякував країнам Європейського Союзу, які допомагають долати вторгнення з допомогою санкцій, військової допомоги та підтримкою і допомогою українським біженцям.

“Європейці позначили своє ставлення до того, що відбувається, надавши Україні статус країни-кандидата у члени ЄС. Це був потужний жест підтримки, і Київ зробить усе можливе, щоб ніхто й ніколи не сумнівався, що Україна – європейська країна, яка заслуговує на своє місце серед союзників, які розділяють загальні принципи демократії, життя та світогляд”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз Європа нарешті звільняється від згубного впливу від російського газу та російського олігархічного бізнесу.

Після виступу Зеленського депутати Європарламенту відповіли йому оплесками стоячи та прозвучав гімн України.


Ірина Знась, ZN.ua





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