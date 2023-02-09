Росія втратила у війні проти України понад 20 генералів — розвідка Японії

Аналітики назвали кілька можливих причин такої незвично великої кількості загиблих генералів РФ, інформує ZN.ua.

Росія втратила у війні проти України понад 20 генералів — розвідка Японії
© Минобороны РоSSии/t.me

РФ у війні проти України могла втратити вже понад 20 генералів. Про це повідомляє японська медіакорпорація Nikkei, посилаючись на розвідувальні дані.

Аналітики розвідки зацікавилися однією конкретною частиною втрат РФ: кількістю російських генералів, які загинули з початку війни.

Генерали командують сотнями і тисячами солдатів. Отже, більша кількість загиблих генералів свідчить про слабкість армії.

Британські ЗМІ повідомляли в червні минулого року, що понад десять генералів РФ загинули. Японія оцінює загальну кількість загиблих російських генералів у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці з США і Європою.

За словами генерала у відставці Кійофумі Івати, колишнього начальника штабу наземних сил самооборони Японії, ця цифра «неймовірно висока». У США, наприклад, майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

Популярна теорія полягає в тому, що Україна змогла виявити цих командирів, відстежуючи сигнали мобільних телефонів — метод зв'язку, який російські війська були змушені використовувати через проблеми на фронті радіоелектронної боротьби. Відтоді Москва заборонила використання цих пристроїв.

Івата пояснює незвично велику кількість загиблих генералів РФ перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнаватися про їхнє місцезнаходження, а також тактикою Росії, яка відправляє генералів на фронт.

«Загибель генерала послаблює бойовий дух військ», - сказав Івата.

Високопоставлений представник японської розвідки висловив ще одну версію.

«У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають дані Україні», - зазначив він, маючи на увазі Донецьку і Луганську області, частина яких контролюється Росією.

Такі розвіддані можуть бути безцінними. В інтерв'ю чиновники зазначають, що брак внутрішніх джерел був однією з головних причин, чому США знадобилося десять років, аби знайти і знешкодити організатора терактів «11 вересня» Усаму бен Ладена.

Вербування місцевих інформаторів залежить від багатьох факторів, включаючи систему правління, релігію та етнічну приналежність. Не дивно, що в тимчасово окупованих Росією регіонах України є джерела, які постачають Києву розвідувальну інформацію.

Ще один момент, який став очевидним протягом останнього року, - це неповноцінність озброєння російських військових, те, що цілком може турбувати Індію, яка отримує половину своєї зброї з Росії.

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал зустрівся з американським колегою Джейком Салліваном у Білому домі 31 січня, щоб обговорити такі теми, як ширша співпраця у сфері військових технологій, а також спільна розробка і виробництво.

Нью-Делі покладається на зброю з Москви ще з радянських часів, в той час як США надають військову допомогу Пакистану, з яким Індія вступила в прикордонний конфлікт через регіон Кашмір. Понад 20% російського експорту зброї припадає на Індію.

Індія не брала участі в очолюваній Заходом кампанії економічних санкцій проти Росії. Військова підтримка дає США розмінну монету, щоб допомогти залучити Нью-Делі ближче до своєї орбіти.

Вашингтон також сподівається наблизити Індію як ключового члена безпекової групи QUAD, до якої також входять Японія і Австралія, що має на меті стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військова неспроможність, продемонстрована загибеллю російських генералів, може також «сколихнути» Пекін.

«Схоже, що Китай непомітно почав надавати військову підтримку Росії», - сказав представник японської розвідки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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