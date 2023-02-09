Росіяни погрожують фільтраційними заходами українцям на окупованих територіях

На Херсонщині тривають обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів, інформує ZN.ua.

Росіяни погрожують фільтраційними заходами українцям на окупованих територіях
© Слово і діло

В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. Про це інформує Генштаб увечері, 8 лютого.

Зокрема, загарбники погрожують українцям, які працювали в держустановах та відмовляються співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією, фільтраційними заходами через відмову приймати російське громадянство.

"В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі", - йдеться у зведенні Генштабу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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