Обсяг брухту від знищеної російської техніки складає приблизно 250 тисяч тонн

Загалом цього року очікують до 950 тисяч тонн металобрухту від російської техніки, інформує ZN.ua.

Обсяг брухту від знищеної російської техніки складає приблизно 250 тисяч тонн
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Загальний обсяг брухту від російської техніки, знищеної в Україні за час повномасштабного вторгнення, оцінюється приблизно у 250 тисяч тонн. Про це в інтерв’ю виданню «Мінпром» повідомив президент Української асоціації вторинних металів (УАВтормет) Володимир Бублей.

«Всі ті знищені 3 тисячі танків – це приблизно 120 тисяч тонн брухту. А загальний обсяг знищеної російської техніки, яка ще іржавіє на українських полях, ми оцінюємо приблизно у 250 тис. тонн. Так, рано чи пізно вся ця знищена російська техніка опиниться на українських меткомбінатах, але якогось суттєвого впливу на ринок брухту за обсягами вона не буде мати», – розповів Бублей.

Він підкреслив, що за законом, уся знищена російська техніка вважається власністю України, тому її не мають права приймати на перероблення без відповідних дозвільних документів від Міністерства оборони.

Загалом асоціація прогнозує близько 900-950 тисяч тонн брухту від російської техніки.

«Якщо ми прогнозуємо виплавку сталі на рівні 6 млн тонн, то заготівля становитиме близько 900-950 тис. тонн. Традиційно основний наш споживач – все ж таки внутрішній ринок. Призупинили закупівлю Інтерпайп чи Каметсталь – і всі сидять, чекають, коли можна буде туди щось продавати. Тому такий прогноз збору брухту – він реалістичний», – підсумував Бублей.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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