У Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітей

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни. Про це повідомила в понеділок, 6 лютого, міністерка освіти та досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер під час візиту до Києва, повідомляє DW.

«Звісно, в нас велике бажання, щоби ці діти не втратили зв'язок зі своєю батьківщиною. Тому ми пропонуємо їм викладання паралельно українською мовою. У великих містах місцеві українські організації відкрили недільні школи для дітей, а ще багато хто продовжує навчатись в українських школах дистанційно. Це, вочевидь, формує додаткове навантаження», — зазначила вона на спільному брифінгу з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом.

Український міністр, у свою чергу, наголосив, що дистанційне навчання є добровільним вибором батьків, які не хочуть втрачати зв'язок своїх дітей з українськими школами і перезарахування оцінок з німецької освітньої системи відбувається за відпрацьованим механізмом та не викликає жодних проблем.

Візит німецького міністра освіти в Україну відбувся вперше за 10 років. В пресслужбі українського Міносвіти повідомили , що Беттіна Штарк-Ватцінгер та Сергій Шкарлет обговорили поточну ситуацію з освітнім процесом, масштаби руйнувань дитячих садків, шкіл, профтехів, університетів та наукових установ, виклики у сфері освіти та науки, а також пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Також міністри відвідали Київське вище професійне училище будівництва та дизайну.

Німеччина активно допомагає воюючій Україні: зокрема, наша країна отримала від Німеччини 15 шкільних автобусів для підвезення учнів та вчителів до шкіл, у деяких школах ФРН започатковано викладання української мови та літератури, історії, географії, культури та традицій, крім того, в Лейпцигу було відкрито освітній хаб, де українські діти продовжують навчатися за українською державною програмою, а їхні батьки опановують найпотрібніші навички задля подальшого працевлаштування.

В пресслужбі також повідомили, що торік понад шість тисяч українських випускників отримали можливість скласти НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах шести міст Німеччини, аби вступити до українських університетів.