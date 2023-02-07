В Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган

Турецький прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого, інформує ZN.ua.

В Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого. Про це він повідомив у Twitter.

«Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном», — йдеться у дописі.

6 ?ubat 2023 tarihinde ?lkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi g?n s?reyle mill? yas ilan edilmi?tir. B?t?n yurtta ve d?? temsilciliklerimizde 12 ?ubat 2023 Pazar g?n? g?ne?in bat???na kadar bayra??m?z yar?ya ?ekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y

— Recep Tayyip Erdo?an (@RTErdogan) February 6, 2023


Микита Ткаченко, ZN.ua





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