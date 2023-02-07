В Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого. Про це він повідомив у Twitter .

«Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном», — йдеться у дописі.