В Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого. Про це він повідомив у Twitter.
«Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном», — йдеться у дописі.
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