The Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертв

Туреччина і північ Сирії - сейсмічно активні регіони. Але землетруси, які сколихнули регіон сьогодні, були найбільш руйнівними з 1999 року. Тоді поблизу Стамбулу загинули 18 тисяч людей.

Перші поштовхи магнітудою 7,8 бали за шкалою Ріхтера з’явилися на світанку, їхній епіцентр був поблизу турецького міста Газіантеп. Опівдні вже було відомо про загибель щонайменше 1400 людей, ще тисячі - поранені. Землетрус зніс тисячі будинків в регіоні, який пролягає від турецького середземноморського узбережжя до міста Діярбакир, розташованого за 500 кілометрів.