The Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертв

Ердоган зробив «ведмежу послугу» туркам, коли провів амністію незаконної забудови, тим часом сирійці страждають від того, що досі існує не одна Сирія, інформує ZN.ua.

The Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертв
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Туреччина і північ Сирії - сейсмічно активні регіони. Але землетруси, які сколихнули регіон сьогодні, були найбільш руйнівними з 1999 року. Тоді поблизу Стамбулу загинули 18 тисяч людей.

Перші поштовхи магнітудою 7,8 бали за шкалою Ріхтера з’явилися на світанку, їхній епіцентр був поблизу турецького міста Газіантеп. Опівдні вже було відомо про загибель щонайменше 1400 людей, ще тисячі - поранені. Землетрус зніс тисячі будинків в регіоні, який пролягає від турецького середземноморського узбережжя до міста Діярбакир, розташованого за 500 кілометрів.

Про це пише The Economist, додаючи, що більшість загиблих були мешканцями Туреччини. Однак, відомо і про сотні жертв в сусідній Сирії. Про це повідомили представники уряду в Дамаску і рятувальники на підконтрольних опозиційним силам територіях на півночі. Територія, яка постраждала від землетрусу в межах Сирії, поділена між офіційним урядом, повстанцями, а ще частина окупована Туреччиною. Це, без сумніву, зірве рятувальні зусилля. Поштовхи продовжувалися до кінця дня. Геологічна служба США зафіксувала ще один землетрус магнітудою більше 7 балів за кілька десятків кілометрів на північ від першого. Однак, в службі зареєстрували його як окремий землетрус.


Лесь Димань, ZN.ua





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