Резніков пояснив зменшення виплат військовим у тилу

Міністерство оборони скасувало доплати по 30 тисяч грн на місяць військовослужбовцям та співробітникам МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, водночас збільшивши розмір грошової винагороди. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтерв'ю УП.

Резніков пояснив зменшення виплат військовим у тилу
Фото: gsminfo.com.ua

«Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності… Не забуваймо про бюджет — війна тягнеться, пішов другий рік, у нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати і так далі. Бюджетні спроможності у нас мінус по відношенню до того, скільки ми заробляємо», — пояснив міністр.

Резніков наголосив, що на початку російського вторгнення майже вся країна була полем бою і тоді було доцільно платити доплати всім, однак зараз це несправедливо.

«Але далі почалось наступне. Бійці, які реально на «передку», у найбільш напружених місцях, кажуть: «Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, «курять бамбук», отримують ті самі гроші - це несправедливо», — зауважив він.

Підвищення грошового забезпечення

Резніков додав, що одночасно зі скасуванням доплат буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовців.

«Раніше звичайний стрілець отримував у нас 13 тисяч гривень. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч гривень. А якщо він на бойовому виконанні біля „передка“, на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні - плюс ще 30 тисяч. Так у нього буде 50. Якщо він на „нулі“, на рівні батальйону — то тоді він буде 120 тисяч отримувати», — розповів міністр.

«Але, вибачте, ті, хто знаходяться в тилу і несуть службу, не ризикуючи нічим — стрілець буде отримувати 20 тисяч гривень. 30 тисяч або 100 тим паче йому несправедливо платити», — резюмував Резніков.





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