Ще на сотні окупантів та десятки одиниць техніки ближче до перемоги: свіже зведення втрат РФ

Повномасштабна війна з російськими окупантами йде 348-й день, в нашій країні загинуло вже 132 160 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу було ліквідовано 870 загарбників, знищено 11 танків, п'ять артсистем та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3 231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ? 6 415 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
  • РСЗВ – 461 (+1) од,
  • засоби ППО ? 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0),
  • крилаті ракети ? 796 (+0),
  • кораблі/катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
  • спеціальна техніка ? 203 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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