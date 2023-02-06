Ще на сотні окупантів та десятки одиниць техніки ближче до перемоги: свіже зведення втрат РФ

Повномасштабна війна з російськими окупантами йде 348-й день, в нашій країні загинуло вже 132 160 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу було ліквідовано 870 загарбників, знищено 11 танків, п'ять артсистем та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,

танків ? 3 231 (+11) од,

бойових броньованих машин ? 6 415 (+10) од,

артилерійських систем – 2 231 (+5) од,

РСЗВ – 461 (+1) од,

засоби ППО ? 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,