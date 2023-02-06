Папа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та Путіним

Так понтифік відповів на запитання журналістів про готовність стати перед президентом РФ на коліна та попросити того про мир, інформує ZN.ua.

Папа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та Путіним
© Vatican News

Голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрічатися із президентами України та Росії для обговорення війни. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Такою була відповідь понтифіка на запитання журналістів про те, чи готовий він стати на коліна перед президентом РФ Владіміром Путіним, закликавши того до миру, як він став на коліна перед лідерами Південного Судану в 2019 році. Франциск наголосив, що однаково готовий до зустрічі з очільниками обох воюючих держав.

Коментуючи війну в Україні, Папа Римський заявив, що розглядав поїздку до України, проте вона не відбулася через відсутність можливості. До Москви він також збирався приїхати і була попередня домовленість про це, проте поїздки теж не було.

"На другий день війни я зайшов у російське посольство, я хотів поїхати до Москви поговорити з Путіним і там начебто було маленьке віконце, потім міністр [іноземних справ РФ Сєргєй] Лавров сказав, що подивимося, потім... Це неможливо пояснити, це було внутрішнім поривом, це не було заплановано", – розповів голова церкви.

Під час свого спілкування з журналістами Папа Римський додав, що військові конфлікти нині відбуваються не лише на території України, і що кожен із них є саморуйнуванням.


Богдан Затула, ZN.ua





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