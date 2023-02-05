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2023-02-05
У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео
У неділю, 5 лютого, в окупованій Новій Каховці Херсонської області в яхт-клубі сталася пожежа внаслідок влучення українською артилерією за черговим пунктом базування російських окупантів, інформує
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами мешканців Нової Каховки, у місцевому яхт-клубі, який частково згорів, любили посидіти російські солдати.
Фото: t.me/hueviyherson
Фото: t.me/hueviyherson
Катерина Глянько, Апостроф