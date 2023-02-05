У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео

У неділю, 5 лютого, в окупованій Новій Каховці Херсонської області в яхт-клубі сталася пожежа внаслідок влучення українською артилерією за черговим пунктом базування російських окупантів, інформує Апостроф .

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами мешканців Нової Каховки, у місцевому яхт-клубі, який частково згорів, любили посидіти російські солдати.

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson